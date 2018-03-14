Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 18 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, topsuz ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular, topa sahip olma ve taktik çalışmanın ardından turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.

Topla çalışmada yer almayan Volkan Şen, takımdan ayrı koşu yaptı.