Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
14.03.2018 - 17:30 |

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları
ABONE OL

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre futbolcular, 18 Mart Pazar günü oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, topsuz ısınma hareketleri ile başladı.

Oyuncular, topa sahip olma ve taktik çalışmanın ardından turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.

Topla çalışmada yer almayan Volkan Şen, takımdan ayrı koşu yaptı.

Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş, Elneny bugünkü idmana çıktı! Rest...
    Son dakika transfer haberleri - Beşiktaş, Elneny bugünkü idmana çıktı! Rest...
  2. TFF 1. Lig - Boluspor: 1 - Hatayspor: 0
    TFF 1. Lig - Boluspor: 1 - Hatayspor: 0
  3. Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
    Erzurumspor'a taraftarından 6 bin meşaleli sevgi yolu
  4. Son dakika - TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü
    Son dakika - TFF 1. Lig'de Adanaspor küme düştü
  5. Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti
    Olympique Marsilya, Pape Gueye'yi transfer etti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Antalyaspor, 15 yaşındaki Emre Uzun'la profesyonel sözleşme yaptı

Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?

Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?

Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?

Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?

Sıradaki Haber