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20.04.2019 - 08:50 |

Konyaspor'da Kristian Dimitrov sesleri!

Transfer çalışmalarına başlayan yeşil-beyazlıların Bulgaristan’da Botev Polvdiv’de oynayan 22 yaşındaki stoper Kristian Dimitrov’u mercek altına aldığı öğrenildi.

Konyaspor'da Kristian Dimitrov sesleri!
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Ligde istediği sonuçları alamayan Konyaspor, transfer için kolları sıvadı.

Takımda 7 Balkan kökenli futbolcu bulunduran yeşilbeyazlılarda oyuncu izleme ekibi, bu sefer Bulgaristan'a üs kurdu. Konyaspor'un Botev Plovdiv'de oynayan Kristian Dimitrov'u mercek altına aldığı öğrenildi.

İzleme ekibinin, 22 yaşındaki 1.87 boyundaki stoperi, takımının 3-2 kazandığı CSKA Sofya maçında izlediği bildirildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen, kontratı 2020'de bitecek Dimitrov, 4 gol, 1 asistlik bir performans sergiliyor. Konyalı kurmayların Bulgar oyuncu için geniş kapsamlı bir raporu Teknik Direktör Aykut Kocaman'a sunacağı belirtildi. (Fotomaç)

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