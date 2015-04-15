15.04.2015 - 17:36 | | KONYA (AA)
Konyaspor'da neşeli antrenman
Yeşil-beyazlı futbolcular Djalma ve Torje'nin, ısınan arkadaşlarının fotoğrafını çekmesi renkli görüntüler oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor, Gaziantepspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Tatlıcak Tevfik Lav Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, salonda ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra yeşil-beyazlılar, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.
Basına kapalı bölümde ise Gaziantepspor maçının taktik çalışmasının yapıldığı öğrenildi.
Antrenman öncesi yeşil-beyazlı futbolcular Djalma ve Torje'nin, ısınan arkadaşlarının fotoğrafını çekmesi renkli görüntüler oluşturdu. Çalışmalarda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.