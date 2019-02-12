Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner idmanda yok!

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 16 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirildi.



Evkur Yeni Malatyaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı pas çalışmalarıyla devam ettirdi.



Daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular, 5'e 3 pas çalışması ve topla oyunun arıdından, çift kale maç ile idmanı tamamladı.



Tedavilerine devam edilen Ömer Ali Şahiner ve Paolo Hurtado antrenmana katılmazken, Selim Ay ve Mücahit Can Akçay ise takımdan ayrı çalıştı.



