26.03.2019 - 10:54 |
Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner şoku!
Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.
Skorer - Atiker Konyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Ömer Ali Şahiner'den kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner’in hazırlık maçı sonrasında çekilen MR'ında arka üst adalesinde grade 2 yırtık (2.derece) tespit edildi. Oyuncumuzun 3-4 hafta sonra maç yapabilir duruma gelmesi beklenmektedir."