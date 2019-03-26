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HaberlerAtiker Konyaspor Haberleri Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner şoku!
26.03.2019 - 10:54 |

Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner şoku!

Atiker Konyaspor'da teknik direktör Aykut Kocaman'ın en güvendiği isimlerin başında gelen Ömer Ali Şahiner'in 3-4 hafta forma giyemeyeceği açıklandı.

Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner şoku!
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Skorer - Atiker Konyaspor'da hazırlık maçında sakatlanan Ömer Ali Şahiner'den kötü haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüp, tecrübeli oyuncunun 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbolcumuz Ömer Ali Şahiner’in hazırlık maçı sonrasında çekilen MR'ında arka üst adalesinde grade 2 yırtık (2.derece) tespit edildi. Oyuncumuzun 3-4 hafta sonra maç yapabilir duruma gelmesi beklenmektedir."

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