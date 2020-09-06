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06.09.2020 - 17:11 | | AA

Konyaspor'da oyuncular çift kale maç yaptı

Yeşil-beyazlı ekip, bugünü antrenman maçıyla değerlendirdi.

Konyaspor'da oyuncular çift kale maç yaptı
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Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda yaptığı antrenman maçıyla devam etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'tan bu yana Kayacık Tesisleri'nde antrenmanlarına devam eden yeşil-beyazlı ekip, bugünü antrenman maçıyla değerlendirdi.

Altyapıdan oyuncuların katıldığı antrenman maçı, beyaz takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İttifak Holding Konyaspor, çalışmalarına 8 Eylül Salı günü Kayacık Tesisleri'nde devam edecek.

 

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