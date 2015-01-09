Konyaspor'da Rangelov'un bileti kesildi!

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, İHA’ya yaptığı açıklamada Bulgar oyuncu Dimitar Rangelov ile yolların ayrılacağını ifade ederek, “Rangelov ile ligin ikinci yarısında devam etmeyi düşünmüyoruz. Şu anda alınmış net bir karar yok. Ama hocamızın ve yönetimin kararıyla ikinci yarı takımda düşünmüyoruz” dedi.



“ORTA SAHA VE FORVETE MUTLAK KATKI İSTİYORUZ”

Devre arası transfer döneminde takıma transfer yapacaklarını anlatan Baydar, “Şimdilik çok açık bir şey yok ama orta saha, forvet ve belki de defansa transfer yapmayı düşünüyoruz. Futbol şubesi ve transfer komitemiz bununla ilgili çalışmalara devam ediyor. Orta saha ve forvete mutlak katkı istiyoruz. Belki defansa da sürpriz bir transfer olabilir. Rangelov dışında mevcut tüm oyuncularımızla devam etmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.



“HLEB BİZİM OYUNCUMUZDUR. İKİNCİ YARIDA DA KENDİSİYLE DEVAM ETMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Teknik direktör Aykut Kocaman’ın kadro dışı bıraktığı bir diğer oyunculardan Aliaksandr Hleb hakkında ise Ahmet Baydar, “Hleb ile ilgili şu ana kadar gelişmiş bir şey yok. Hleb’in kadro dışı kalması tamamen teknik ekibin tercihi. Ne yönetimin ne de teknik heyetin Hleb ile ilgili bir kararı yok. Hleb bizim oyuncumuzdur. İkinci yarıda da kendisiyle devam etmeyi düşünüyoruz. Sürpriz bir değişiklik olup olmayacağını zaman gösterecek” ifadelerini kullandı.



“ÖNEMLİ OYUNCULARIMIZIN SAKATLIKLARINDAN DOLAYI KÖTÜ BİR İLK YARI GEÇİRDİK”

Ligin ilk yarısında iyi bir performans ortaya koyamadıklarını anlatan Baydar, “Önemli oyuncularımızın sakatlıklarından dolayı kötü bir ilk yarı geçirdik. Ligin ikinci yarısında Marica’nın da dönmesiyle iyi performans sergileyeceğimizi düşünüyorum. 10 Ocak’ta devre arası kamp çalışmalarımız başlıyor. Burada eksik bölgelerimize mutlaka katılım olacak. Torku Konyaspor’un ligin ikinci yarısında hak ettiği yerde olacağını düşünüyorum. Ligin ilk yarısı bizim için çok kötü bir dönem oldu. İstenmeyen sonuçlardan ötürü Mesut Bakkal ile yollarımızı ayırmak zorunda kalmıştık. Mesut Hoca’nın yerine Aykut Kocaman ile anlaştık. Aykut Kocaman bu ligin üst seviyelerinde bir teknik direktör. Kendisiyle uzun yıllar devam etmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.