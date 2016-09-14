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14.09.2016 - 18:43 | | AA

Konyaspor'da Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda yarın oynayacağı Shakhtar Donetsk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Konyaspor'da Shakhtar Donetsk maçı hazırlıkları
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Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde ilk 15 dakikası basına ve taraftara açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Yeşil-beyazlı futbolcular, daha sonra gruplara ayrılarak pas ve top kapma çalışması yaptı. İdmanın kapalı bölümünde ise Shakhtar Donetsk maçının taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Atiker Konyaspor ile Shakhtar Donetsk yarın saat 22.05'te Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

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