Konyaspor'da taraftara çağrı

Ligde 25 puanla 13. sırada yer alan yeşil-beyazlı takım bu hafta oynayacakları Kasımpaşa maçından 3 puanla ayrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Kasımpaşa maçına en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade ederek, “Geçen hafta İstanbul Başakşehirspor ile oynadığımız maçta galibiyeti kaçıran taraf olduk. Çok net pozisyonlarımız vardı ancak bunları değerlendiremedik. Ligde son haftalara girildikçe artık alınan her puan çok kıymetli. Bu nedenle 1 puan bizim adımıza kötünün iyisi oldu” dedi.

İstanbul Başakşehir maçında takımı yalnız bırakmayan yeşil-beyazlı taraftarlara da teşekkür eden Baydar, “Ligde iki haftadır yenilmiyoruz fakat galip de gelemiyoruz. Bu hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kasımpaşa maçında taraftarımızın da desteğiyle 3 puanı hanemize yazdırmak istiyoruz” diye konuştu.