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17.10.2017 - 14:46 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da taraftara çağrı

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Baydar, "UEFA Avrupa Ligi'ndeki en önemli maçımızda gelin tribünleri dolduralım. Tüm Türkiye'ye Konyaspor taraftarının büyüklüğünü gösterelim"

Konyaspor'da taraftara çağrı
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Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Ekim Perşembe günü Avusturya temsilcisi Salzburg'u konuk edecekleri maç öncesinde taraftarlara çağrıda bulundu.

Baydar, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Salzburg ile oynayacakları karşılaşmanın kendileri için büyük önem taşıdığını belirtti.

Sezon başından itibaren takımın birçok sıkıntıyla karşılaştığına dikkati çeken Baydar, "Dünü dünde bırakıp yeni şeyler söylemenin zamanı geldi. Perşembe akşamı kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynanacak müsabakayı, bütün Türkiye'ye camiamızın kenetlendiğini ve bir bütün olduğunu göstermek için son derece önemli bir fırsat olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ahmet Baydar, Salzburg maçının sonucunun, takımın UEFA Avrupa Ligi'ndeki stratejisini de yakından etkileyeceğini belirterek, şunları kaydetti: "UEFA Avrupa Ligi'ndeki en önemli maçımızda gelin tribünleri dolduralım. Tüm Türkiye'ye Konyaspor taraftarının büyüklüğünü gösterelim. Bu sezon yaşadıklarımız göz önüne alındığında Konyaspor taraftarına tarihi bir sorumluluk düşmektedir. Kulübümüzün en önemli paydaşı olan taraftarımızın, takımına, futbolcularına, teknik heyetine sahip çıkarak desteklerini hiçbir zaman eksik etmemeleri gerekmektedir. Son yıllarda tırnağımızla kazıyarak geldiğimiz durumu düşüncesizce yapılan hareket ve davranışlarla heba etmeyelim. Bu zor günleri beraberce, bir olarak atlatıp, her türlü saldırıya dik durup, boyun eğmeden gücümüzü dost-düşman herkese gösterelim. 'Gün Konyasporlu olma, Konyaspor'a destek verme, yeşil-beyaz renkler için tek vücut olma günüdür' diyor, büyük taraftarımızı tarihi maç için stada davet ediyoruz."

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