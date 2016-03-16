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16.03.2016 - 16:32 | | KONYA (AA)

Konyaspor'da Traore takımla çalıştı

Hastalanan Nejc Skubic idmanda yer almazken, sakatlığı nedeniyle 1 haftadır antrenmanlara çıkamayan Abdou Razack Traore takımla çalıştı.

Konyaspor'da Traore takımla çalıştı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, 20 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'nde, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki antrenmanda futbolcular önce salonda çalıştı.

Daha sonra sahaya çıkan futbolcular gruplara ayrılarak pas çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren idman çift kale maçla sona erdi.

Hastalanan Nejc Skubic idmanda yer almazken, sakatlığı nedeniyle 1 haftadır antrenmanlara çıkamayan Abdou Razack Traore takımla çalıştı.

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