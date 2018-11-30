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30.11.2018 - 22:22 | | Skorer

Konyaspor'dan Aykut Kocaman paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup eden Atiker Konyaspor'dan Aykut Kocaman paylaşımı geldi.

Konyaspor'dan Aykut Kocaman paylaşımı!
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Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı kulüp sosyal medya hesabından Aykut Kocaman paylaşımında bulundu.

Süper Lig ekibi, twitter hesabından Kocaman'ın fotoğrafıyla "Sen geldin, bahar geldi!" paylaşımında bulundu.

Konyaspordan Aykut Kocaman paylaşımı

Ayrıca Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan mücadelede Konyaspor taraftarından Aykut Kocaman'a büyük destek vardı. Tribünlerinde Kocaman için "Bizi ister sen vur en dibe bu kocaman şehir seninle!!!" pankartı açıldı. Maç esnasında ise deneyimli teknik direktöre yönelik tezahüratlar yapıldı.

Konyaspordan Aykut Kocaman paylaşımı

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