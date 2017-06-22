Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyaspor'dan çifte imza!
22.06.2017 - 21:23 | | KONYA (AA)

Konyaspor'dan çifte imza!

Atiker Konyaspor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ile 3 yıllık, Fildişi Sahilli eski futbolcusu Abdou Razack Traore ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'dan çifte imza!
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, Faslı orta saha oyuncusu Mehdi Bourabia ve eski futbolcusu Fildişi Sahilli Abdou Razack Traore'yi transfer etti.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre geçen sezon Kardemir Karabükspor'da forma giyen Abdou Razack Traore ile 2 yıllık, Bulgaristan'ın Levski Sofya takımından Mehdi Bourabia ile de 3 yıllık mukavele imzalandı.

Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Fatih Yılmaz, transfer sezonuyla birlikte izlemeye aldıkları oyunculardan birinin de Bourabia olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bu sene de geçen sene olduğu gibi 3 kulvarda yarışacağız. Geçen sene önemli başarılar elde ettik. Özellikle Türkiye Kupası’nı kazanarak takımımızı yukarılara taşıdık ve tekrar Avrupa’ya direkt gruplardan katılma şansı yakaladık. 3 kulvarda yarışacağımız için takımımızın kadrosunu genişletmek istiyoruz. Bu açıdan Mehdi Bourabia'nın takımımıza katkı yapacağını düşünüyoruz. Atılan imzaların her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyoruz."

Yeni transfer 25 yaşındaki Bourabia, yaptığı açıklamada, teklifi ilk duyduğunda çok heyecanlandığını belirterek, "Gelmeden önce gerek televizyonda gerekse sosyal medyada taraftarlarımızı gördüm. Taraftarlardan çok etkilendim. Müthiş bir atmosfer altında sahaya çıkacağımız için mutluyum. Onlara layık olacağız ve kulübümüzü daha üst basamaklara taşımaya devam edeceğiz. Burada çok çalışıp faydalı olmak istiyorum. Şimdiden böylesine büyük bir taraftarın karşısına çıkacağım için heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Konyaspor formasını daha önce de giyen Traore, takıma döndüğü için mutlu olduğunu dile getirerek, "Geçen sene yine Avrupa’ya gitmiştik bu sene tekrar bu hakkı kazandık. Artık Avrupa Kupası’nda farklı bir tarih yazmamız lazım. Hedefimiz geçen sene elde edilen başarıdan çok daha iyisini yapabilmek olacak. Yeniden büyük taraftarımızın karşısına çıkacağım için çok heyecanlıyım. Bir an önce ligin başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

    Podolski, Türkiye'nin ve futbolun gündemini değerlendirdi
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
      Alanyaspor kafayı çalıştırdı!
    2. Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
      Son dakika | Barcelona, Sarunas Jasikevicius'u resmen açıkladı
    3. Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
      Yeni Malatyaspor ligde kalacak! İddialı açıklama...
    4. Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
      Türkiye E-spor Futbol Ligi'nde derbiyi Gençlerbirliği kazandı
    5. Podolski'den Max Kruse açıklaması
      Podolski'den Max Kruse açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile seriyi sürdürmek istiyor

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Atiba Hutchinson: Beşiktaş'ta devam etmek istiyorum

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Başakşehir'de sol beke iki aday: Hasan Ali ve Rybus

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Real Madrid - Getafe maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Sıradaki Haber