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17.01.2018 - 13:08 | | AA

Konyaspor'dan hakem tepkisi

onyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ahmet Baydar, Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynadıkları son 16 turu rövanş maçında oyuncuları Vedat Bora ile bordo-mavili futbolcu Kamil Ahmet Çörekçi arasında yaşanan pozisyonun ardından hakemin verdiği karara tepki gösterdi.

Konyaspor'dan hakem tepkisi
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Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor'u son derece dirayetli, hırslı ve oyun disiplininden kopmadan güzel bir oyunla elediklerini belirtti.

Futbolcularının sahada basmadık yer bırakmadığını ve hak ettikleri bir sonuç elde ettiklerini ifade eden Baydar, şunları kaydetti:

"Trabzonspor ile oynadığımız kupa mücadelesi, sezonun ikinci yarısı başlamadan önce durumumuzu görme açısından son derece önemliydi. Oyun kalitesi açısından hayli memnunuz ve takviyelerle çok daha iyi olacağız. Ancak dün akşamki karşılaşmada futbol adına tasvip etmediğimiz bir takım gelişmeler yaşandı. Trabzon'da hemen hemen aynı dakikalarda, aynı yerde, aynı şekilde neredeyse ikinci bir Traore faciası yaşıyorduk. O gün o karşılaşmayı yöneten hakem, Traore'nin ayağını kıran Durica'ya cesaret edip kırmızı kartını çıkaramadı, bugün de bir başka hakem, Vedat Bora'yı hastanelik eden Kamil Ahmet Çörekçi'yi sahadan atamadı."

"Fanatik bir yorumcuyu camiamız adına kınıyoruz"

Baydar, kendileri adına başka bir faciayı da karşılaşmayı yayıncı kuruluş adına değerlendiren kişiyle yaşadıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"Karşılaşmaları anlatan ya da yorumlayan herkesin mutlaka sempati duyduğu, sevdiği, tuttuğu bir takım vardır. Bu, son derece doğal ama canlı yayında milyonların takip ettiği bir müsabakada hiç kimse, bir takımı görmezden gelip diğer takımı ön plana taşıyarak, açık seçik pozisyonları dahi çarpıtarak yorum yapma ya da anlatma hakkına sahip değildir. Futbolcumuz hastanelik olmuş, aynı sahada bir başka futbolcumuzun ayağı kırılmış, pozisyon tekrarları olduğu halde 'Temas yok.' diyecek kadar fanatik bir yorumcuyu camiamız adına kınıyoruz. Burada bir futbolcunun hayatı söz konusu. Nitekim Traore hala sahalara dönemedi ve ne zaman forma giyeceği belli bile değil. En azından net, aşikar pozisyonlarda hiçbir takım ayırt etmeksizin adil yönetim, anlatım ve yorumlar bekliyoruz."

Önlerinde yine Trabzonspor ile oynayacakları bir lig müsabakasının olduğunu anımsatan Baydar, "Pazar günü taraftarımızın desteğiyle ikinci yarıya kazanarak başlamak istiyoruz. Takımımıza güveniyoruz. Ziraat Türkiye Kupası'nda da gidebildiğimiz yere kadar gidip yeniden tarih yazmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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