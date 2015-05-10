Konyaspor'dan 'Hasan Kabze' açıklaması!

Baydar, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Galatasaray karşılaşmasında Torku Konyasporlu futbolcuların rakip oyuncu sakatlandığında düşünmeden, atak başlangıcında topları dışarı gönderdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaraylı futbolcular, faul sonrasında yerde kalan oyuncumuza tepki gösteriyor, dönüşünde 2-3 pozisyonda topu bize vermek yerine kendileri alarak başlıyorlar. Görülüyor ki kazanmak futbolun içerisindeki önemli değerlerin bile önüne geçebiliyor. Kimse sahaya kaybetmek için çıkmıyor. 'Rakiplerden teşvik mi aldınız?' düşüncesiyle saha içerisinde oyuncularımıza tepki gösteren Galatasaraylı futbolculara bu tür söylemler yakışmıyor."

Maçın hakemi Barış Şimşek'i de eleştiren Baydar, "Herkesin gördüğü gibi hakeme el-kol hareketleriyle şiddetli itirazlar var, İngilizce edilen küfürler var. Bunların cezası dünyanın her yerinde bellidir. Barış Şimşek, rakip oyunculara bu konuda oldukça toleranslı davrandı. Oyuncumuz Mehmet Uslu bir pozisyonda tepkisini elle yaptığı için kart gördü. Adalet bunun neresinde?" diye görüş belirtti.

Baydar, Galatasaray karşısında kaybettikleri için üzgün olduklarını, rakiplerinden daha net gol pozisyonlarına girdiklerini ve yenilgiyi hak edecek bir oyun ortaya koymadıklarını kaydetti.

Basın sözcüsü Baydar, Torku Konyasporlu futbolcu Hasan Kabze'ye Galatasaray maçı sonrası yöneltilen eleştirilerle ilgili de "Hasan Kabze iki sezondur Torku Konyaspor'un formasını giyiyor. Geçen sürede takımımıza ne kadar katkı sağladığını ve neler yaptığını söylemeye bile gerek yok. Kendisi bu takımın çok önemli ve değerli bir parçası" ifadelerini kullandı.