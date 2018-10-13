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13.10.2018 - 15:10 |

Konyaspor'dan 'İndirim Kampanyası'na destek!

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu, Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı çerçevesinde başlatılan "indirim kampanyası"na destek kararı aldı.

Konyaspor'dan 'İndirim Kampanyası'na destek!
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Yeşil-beyazlı kulübün yönetim kurulu, enflasyonla mücadele programı kapsamında ülke genelinde indirim kampanyası başlatılmasının ardından kampanyaya destek olmak için toplandı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun yüzde 10 indirim kampanyasına destek çıkma kararı aldığı belirtildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kısa süre önce açıklanan enflasyonla mücadele programı kapsamında ülke genelinde indirim kampanyası başlatılmıştır. Bu çerçevede listede eğlence ve kültür bölümünde yer alan spor müsabakalarına giriş ücreti ve spor faaliyetleri için yapılan ödemeler kalemlerine binaen indirim kararı almış bulunmaktayız. Yönetim kurulu üyelerimizin oy birliğiyle kabul ettiği karar gereği, ülkemizin içinden geçtiği zor dönemde Atiker Konyaspor Kulübü olarak bu kampanyaya tam destek vererek sezon sonuna kadar maç giriş ücretlerimizde ve Konyastore mağazalarımızdaki bütün ürünlerimizde yüzde 10 indirime gidilecektir. İlgili mercilere resmi başvuruların yapılmasının hemen akabinde almış olduğumuz bu karar yürürlüğe girecektir."

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