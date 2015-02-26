Konyaspor'dan Kocaman açıklaması!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, "Fenerbahçe'yi misafirperverce ağırlayıp, son düdüğün ardından bizim için gerekli sonucu alarak, taraftarlarımıza ve camiamıza güzel bir hafta sonu yaşatmak istiyoruz. İki haftadır devam eden yenilgilere son verip, ligde yeniden kazanmak istiyoruz" dedi.

Baydar, kulüp binasında düzenlediği basın toplantısında, yeşil beyazlıların son haftalarda aldığı sonuçların kendilerini üzdüğünü söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacaklarını hatırlatan Baydar, bu maçta kağıt üzerinde favorinin Fenerbahçe olduğunu ancak sahada en iyi şekilde mücadele veren takımın kazanacağını ifade etti.

Baydar, kötü gidişe son vermek adına cumartesi günü oynayacakları maçın ayrı bir önem kazandığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Fenerbahçe'yi misafirperverce ağırlayıp, son düdüğün ardından bizim için gerekli sonucu alarak, taraftarlarımıza ve camiamıza güzel bir hafta sonu yaşatmak istiyoruz. İki haftadır devam eden yenilgilere son verip, ligde yeniden kazanmak istiyoruz. Bizim için bu sezonun en önemli iki konusu; taraftar ve stadyumumuzdur. Statların dolmadığı lig maçlarında, Konyaspor taraftarı hep tribündeki yerini aldı ve takımının yanında oldu. Bu karşılaşmada da taraftarlarımızın desteği ile inşallah güzel sonuç alırız."

Sezonun ikinci yarısına iyi başlangıç yaptıklarını anlatan Baydar, takımın en önemli probleminin sert iniş ve çıkışlar yaşaması olduğuna dikkati çekti.

Baydar, ligde istikrarı yakalayamadıklarını dile getirerek, "İnşallah Fenerbahçe maçı ile bu anlamdaki kötü gidişimize 'dur' diyerek, istikrarlı bir periyoda gireceğimize inanıyorum" diye konuştu.

"Teknik heyete ve takıma güvenimiz tam"

Takım ve yönetimin, kötü sonuçlara bağlı olarak eleştirildiğine değinen Baydar, şunları kaydetti:

"Bu eleştiriler dikkate alınacaktır. Eleştirilerde seviye farklı yerlere giderse buna da tepkimizi göstermek en doğal hakkımızdır. Takımımızın ligde hedeflenen yerde olmadığı gerçeğini kabul ediyoruz. Ama böyle durumların ligde her takımın başına gelebileceğini de biliyoruz. En kısa sürede yeniden toparlanma sürecine girerek, Konyasporumuzu hak ettiği yerlere getirecekleri konusunda teknik heyet ve oyuncularımıza güvenimiz tam. İnşallah Konyasporumuz Süper Lig'de uzun yıllar kalıcı olacaktır. Buna sonuna kadar inanıyoruz."