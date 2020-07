Konyaspor'dan rakiplere mesaj! Cevap...

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

Shakhtar Donetsk, Gent ve Braga ile grup etabında karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, rakiplerine Twitter üzerinden mesaj yolladı. Taraftarın yaptığı koreografi fotoğrafının yer aldığı ve İngilizce atılan Tweet'te, ''Sizi burada ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazır mısınız?'' ifadeleri yer aldı. Shakhtar Donetsk ve Braga kulüplerinden ise bu gönderiye cevap gecikmedi.

We are looking forward to host you here, in Konya,are you ready for this ? pic.twitter.com/udsc8TxR2s