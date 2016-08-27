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27.08.2016 - 09:51 |

Konyaspor'dan rakiplere mesaj! Cevap...

Tarihinde ilk kez Avrupa'da mücadele edecek olan Konyaspor, kura sonrası Twitter hesabından rakiplerine mesaj yolladı.

Konyaspor'dan rakiplere mesaj! Cevap...
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Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Konyaspor'un rakipleri belli oldu.

Shakhtar Donetsk, Gent ve Braga ile grup etabında karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, rakiplerine Twitter üzerinden mesaj yolladı. Taraftarın yaptığı koreografi fotoğrafının yer aldığı ve İngilizce atılan Tweet'te, ''Sizi burada ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Hazır mısınız?'' ifadeleri yer aldı. Shakhtar Donetsk ve Braga kulüplerinden ise bu gönderiye cevap gecikmedi.

Braga, Konyaspor'un gönderisini yanıtlayarak, ''Tabii ki hazırız! Türkiye'ye döneceğimiz için gerçekten mutluyuz. Görüşürüz!'' ifadelerini kullandı. Shakhtar Donetsk ise yeşil-beyazlılara, ''Biz bu yıl daha önce de Türkiye'ye geldik. Tekrar gelmekten dolayı mutluluk duyacağız. Görüşürüz'' ifadelerini kullandı.

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