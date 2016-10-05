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05.10.2016 - 13:41 | | İHA

Konyaspor'dan şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaret

Konyaspor’un yeni yönetim kurulu, darbeci generali öldürdükten sonra şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in Niğde'de bulunan mezarını ziyaret ederek, şehidin ağabeyine Ömer Halisdemir yazılı 42 numaralı Konyaspor forması hediye etti.

Konyaspor'dan şehit Ömer Halisdemir’in mezarına ziyaret
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A. Konyaspor yönetim kurulu, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan vatan kahramanlarından Astsubay Ömer Halisdemir'in mezarını ziyaret etti.

Kulübe ait otobüsle Niğde'nin Çukurkuyu Beldesine giden Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, yöneticiler Fatih Yılmaz, Ahmet Baydar, Ali Karaçayır, Abdullah Şanlı ve Ömer Zeren Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak’ı ziyaret etti. Ahmet Şan, Ömer Halisdemir'in okul arkadaşı olan Çukurkuyu Belediye Başkanı İleri Koçak'ı, Halisdemir'in ailesiyle birlikte Konya'da oynanacak bir maçta misafir etmek istediklerini söyledi. Ziyaret çıkışında çocuklara Konyaspor ürünlerinden hediye eden yöneticiler Ömer Halisdemir'in mezarına geçti. Şehidin mezarı başında dua eden Konyasporlu yöneticiler şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ile bir süre sohbet etti.

Ömer Halisdemir'in 15 Temmuz kalkışmasının sonlandırılması adına atılan ilk kıvılcımın sahibi olduğuna işaret eden Kulüp Başkanı Ahmet Şan, "Ne mutlu size böyle bir kardeşe sahipsiniz. Ne mutlu bize böyle bir kahraman vatan evladına sahibiz. Acınızı tüm ülke ve Türk halkı gibi paylaşıyoruz. Elimizden geleni her zaman yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Sizleri en yakın ve uygun olduğunuz zamanda Konya'da misafir etmekten gurur ve onur duyacağız" dedi.

Şehidin ağabeyi Doğan Halisdemir ise, vatanın bölünmez bütünlüğü adına şehit olan herkesin birer kahraman olduğunu belirterek, "Ömer ve diğerleri bu ülkenin selameti adına canlarını hiç düşünmeden feda ederek şehitlik mertebesine ulaştılar. Artık hainler bu ülkenin bölünmeyeceğini ve Türk halkının gücünü gördü. Vatan sağolsun. Bir değil binlerce Ömerler bu vatana feda olsun" diye konuştu.

Ahmet Şan ziyarette Doğan Halisdemir'e Ömer Halisdemir yazılı 42 numaralı Konyaspor forması hediye etti.

Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
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