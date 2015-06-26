Konyaspor'dan Selçuk Şahin açıklaması

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, medyada yer alan Selçuk Şahin'in Torku Konyaspor ile anlaştığı iddialarına ilişkin, "Selçuk Şahin ile anlaşmadık. Hiçbir görüşme dahi yapmadık" dedi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Listelerinde yerli ve yabancı birçok futbolcunun yer aldığını belirten Baydar, "Medyada Fenerbahçe'den ayrılan Selçuk Şahin'in Torku Konyasporla anlaştığına dair haberler yer alıyor. Selçuk Şahin ile anlaşmadık. Hiçbir görüşme dahi yapmadık. Listemizde yer almıyor" diye konuştu.