Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler Konyaspor Haberleri Konyaspor'dan Selçuk Şahin açıklaması
26.06.2015 - 13:22 | | AA

Konyaspor'dan Selçuk Şahin açıklaması

Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, medyada yer alan Selçuk Şahin'in Torku Konyaspor ile anlaştığı iddialarına ilişkin konuştu...

Konyaspor'dan Selçuk Şahin açıklaması
ABONE OL

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, medyada yer alan Selçuk Şahin'in Torku Konyaspor ile anlaştığı iddialarına ilişkin, "Selçuk Şahin ile anlaşmadık. Hiçbir görüşme dahi yapmadık" dedi.

Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun bitmesinin ardından transfer çalışmalarına başladıklarını söyledi.

Listelerinde yerli ve yabancı birçok futbolcunun yer aldığını belirten Baydar, "Medyada Fenerbahçe'den ayrılan Selçuk Şahin'in Torku Konyasporla anlaştığına dair haberler yer alıyor. Selçuk Şahin ile anlaşmadık. Hiçbir görüşme dahi yapmadık. Listemizde yer almıyor" diye konuştu.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber