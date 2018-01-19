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19.01.2018 - 17:34 | | AA

Konyaspor'dan 'seri başı' eleştirisi

Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki seribaşı uygulamasını eleştirdi.

Konyaspor'dan 'seri başı' eleştirisi
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Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcısı Celalettin Çakıcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeki seribaşı uygulamasını eleştirdi.

Celalettin Çakıcı, Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki tesisinde yapılan kura çekimi sonunda çeyrek finalde Galatasaray'la eşleşmelerini değerlendirdi.

Geçen sezonun kupa şampiyonu olmalarına rağmen kuraya seribaşı olarak giremediklerini dile getiren Çakıcı, çeyrek finalde Galatasaray karşısında tur atlamak istediklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Çeyrek finalde seribaşı sistemi bu yıl gündeme geldiği için maalesef kupa şampiyonu özel bir şeye tabi tutulmadı. Bunun neden olduğunu bu statüyü yapan arkadaşlar çok daha iyi biliyordur. Özellikle çeyrek finalde seribaşı uygulamasının devam etmiş olması, planlama olarak büyük takımları finalde oynatmaktır. O yönde ilerliyor. Biz son şampiyonuz. Hem Türkiye Kupası hem de Süper Kupa şampiyonuyuz. Bunun devamını getirmek için büyük takımlarla oynayacağımız ortadaydı."

Kupayı tekrar kazanmayı hedeflediklerini dile getiren Çakıcı, "Finalde karşılaşabilirdik ancak çeyrek finalde geldi. Bu turu geçecek olursak rakibimiz kim olursa olsun final hedefimiz var." diyerek sözlerini tamamladı.

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