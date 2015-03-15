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15.03.2015 - 14:25 | | KONYA (AA)

Konyaspor'dan Şota'ya teşekkür

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar, "Şota Arveladze ve oyuncularına, fair-play ruhuna uygun davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Konyaspor'dan Şota'ya teşekkür
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Torku Konyaspor Basın Sözücüsü Ahmet Baydar, Shota Arveladze ve oyuncularına fair-play ruhuna uygun davranışlarından dolayı teşekkür ettiğini bildirdi.

Baydar, yaptığı açıklamada, Kasımpaşa maçında takımın iyi mücadele ederek, önemli galibiyet aldığını söyledi.

Takımın, Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir maçlarında ortaya koyduğu mücadeleyi Kasımpaşa karşısında da sergilediğini belirten Baydar, "Türk futbolunda ender görülen bir pozisyondan dolayı maçta 1-0 geriye düştük. Daha sonra Shota Arveladze ve oyuncularının, Türk futboluna örnek olması gereken davranışıyla skoru 1-1'e getirdik. Şota Arveladze ve oyuncularına fair-play ruhuna uygun davranışlarından dolayı teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Baydar, alınan galibiyetin devamını kalan haftalarda da getirerek ligde hak ettikleri yere geleceklerini ifade etti.

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı, verdiği kararlardan dolayı eleştiren Baydar, şöyle devam etti: "İnşallah bu hafta son olur dediğimiz halde hakem hataları, her geçen maçta lehimize artarak devam ediyor. Kasımpaşa maçında sahada adalet dağıtan değil, verdiği kararlarla adil olmayan bir hakem vardı. Keşke iki tarafa da eşitlikle davranıp kararlarını, kart tercihlerini ona göre yapsaydı. 'Kazandık' diye yapılan hataları görmezlikten gelemeyiz. Umarım bir daha böyle hakem yönetimleriyle karşılaşmayız."

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Torku Konyaspor-Kasımpaşa maçının 19. dakikasında, Kasımpaşalı oyuncu Babel'in sakatlanması sonucu Torku Konyasporlu oyuncular oyunu bırakmış, rakip futbolcu Ryan Donk gol atmıştı. İstanbul ekibinin teknik direktörü Arveladze oyuna müdahale ederek, Torku Konyaspor'un gol atmasına izin vermişti.

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