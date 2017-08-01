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01.08.2017 - 17:49 |

Konyaspor'dan Sow ve Demba Ba itirafı!

Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Fenerbahçe'de geçen sezon kiralık isteyen Sow'a talip olduklarını itiraf etti. Demba Ba için de konuştu

Konyaspor'dan Sow ve Demba Ba itirafı!
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Atiker Konyaspor Başkanı Ahmet Şan, Moussa Sow ve Demba için transfer girişimleri olduğunu itiraf etti.

İşte Ahmet Şan'ın açıklaması...

SOW PAHALI GELDİ AMA...

Taraftarımız en iyisine layık, hem kombine satışlarında hem takımı destekleme yönünde en iyisini arıyoruz. Sow için nabız yokladık, ücretleri pahalı geldi.

DEMBA BA İÇİN GİRİŞİM VAR

Demba Ba gibi, Sow gibi isimleri istiyoruz. Oyuncudan gelen bilgi Fenerbahçe'yi istediği yönündeydi. Fenerbahçe'ye transferi söz konusu olmazsa tekrardan gündemimize alacağız. Sow'un beklentisi Fenerbahçe, bunu biliyoruz. Kendi kulübümüzle ilgili Sow yönünde beklentimiz az. Alternatiflerimiz var. O isimler üzerinde çalışıyoruz

(Ajansspor)

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