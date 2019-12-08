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08.12.2019 - 17:10 |

Konyaspor'dan Sumudica açıklaması

İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın taraftara yönelik yaptığı hareket nedeniyle bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için TFF'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz" denildi.

Konyaspor'dan Sumudica açıklaması
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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica maçın ardından Konyaspor tribünlerine yönelik eliyle, "Küme düşme" işareti yapmıştı. Bu hareketin ardından yeşil beyazlı ekip cehpesinden açıklama geldi.

Açıklama şöyle:

Gaziantep teknik direktörü Sumudica'nın maçın ardından önce tribünlerimizi tahrik etmesi, ardından taraftarımıza yaptığı utanç verici hareketini şiddetle kınıyoruz. Bu hadsiz teknik adam ve centilmenlikle bağdaşmayan hareketi için TFF'nin ilgili kurumlarını göreve davet ediyoruz.

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