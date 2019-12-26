Konyaspor'dan Taylan Antalyalı hamlesi

Devre arasını oldukça hareketli geçirecek olan Konyaspor, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Yeşil-beyazlılar, en az 5-6 yeni oyuncuyu kadrosuna katacak. Teknik direktör Aykut Kocaman, ligdeki sıkıntılı bir gidişat gösteren takımı büyük ölçüde değiştirecek. Hedefteki oyunculardan biri Taylan Antalyalı.

Daha önce başarılı orta saha için girişimlerde bulunan Konyaspor, önümüzdeki günlerde yeniden Galatasaray Yönetimi’nin kapısını çalacak. Konyaspor, Taylan’ı kiralık olarak takıma katmak amacında.