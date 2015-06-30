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30.06.2015 - 17:01 | | KONYA (AA)

Konyaspor'dan transfer açıklaması

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Baydar, "Transfer konusunda teknik heyetimiz ve transfer komitemiz son derece uyum içerisinde güzel bir çalışma yapıyor" dedi.

Konyaspor'dan transfer açıklaması
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un basın sözcüsü Ahmet Baydar, transfer konusunda teknik heyet ve transfer komitesinin uyum içerisinde çalıştığını belirterek, "Bunun sonucunda önümüzdeki günlerde yeni oyuncuları kadromuza dahil edeceğiz" dedi.

Baydar, yaptığı açıklamada, transfer konusundaki eleştirilerin doğru olmadığını, bu sene transferleri öncelikle UEFA'nın belirlediği mali kriterlere uyarak yaptıklarını söyledi.

Bu doğrultuda teknik kadronun onay verdiği ve takıma katkı sağlayacağına inandıkları oyuncuları bünyelerine dahil ettiklerini ifade eden Baydar, "Transfer konusunda teknik heyetimiz ve transfer komitemiz son derece uyum içerisinde güzel bir çalışma yapıyor. Bunun sonucunda önümüzdeki günlerde yeni oyuncuları da kadromuza dahil edeceğiz" diye konuştu.

Baydar, taraftarlar arasında sosyal medyada #KonyasporaBabayiğitAranıyor hashtag'i ile kampanya başlatıldığını anımsatarak, şunları kaydetti: "Bu durum, taraftarlarımızın şehrin tanıtımına en büyük katkıyı sağlayan unsurların başında gelen takımımıza sahip çıkması adına çok güzel. Daha önce hatırlanacağı üzere Konya Şeker, Marcin Robak'ın transferine sponsor olarak kulübümüze bu konuda bir destek sağlamıştı. Yine böyle bir durum söz konusu olursa bizler de iş adamlarımızın, kişi, kurum ve kuruluşların Konyasporumuza katkı sağlamasından büyük mutluluk duyarız."

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