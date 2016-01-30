Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerKonyaspor Haberleri Konyasporlu Douglas: 'Antalya ve G.Saray'ı yenecek güçteyiz'
30.01.2016 - 11:48 | | İstanbul (AA)

Konyasporlu Douglas: 'Antalya ve G.Saray'ı yenecek güçteyiz'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un yeni transferi Barry Douglas, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynayacakları Antalyaspor ve ligde gelecek hafta sonunda yapacakları Galatasaray maçlarını kazanmak istediklerini söyledi.

Konyasporlu Douglas: 'Antalya ve G.Saray'ı yenecek güçteyiz'
ABONE OL

Polonya'nın Lech Poznan takımından transfer edilen Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 32 puanla 5. sırada olduklarını, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nu da lider tamamladıklarını anımsatan Douglas, "Takım olarak iyi bir ivme yakaladık. Şu an gayet başarılıyız. Buraya geldikten sonra gördüm ki takımın yüksek hedefleri var. Stadı, alt yapısı ve tesisleri gayet iyi. Kültürel olarak, şehri ve insanları da tanımaya başladım. Buraya gelmekle doğru yapmışım. Hedefimiz; kupada Antalyaspor'u, ligde de Galatasaray'ı yenmek. Bunu yapacak güce sahibiz. Türkiye'de lig ve kupa maçları kolay olmuyor. Olaya pozitif bakıp, iki karşılaşmadan da iyi sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konya'da her şey iyi"

Henüz bir haftadır Konya'da olduğunu belirten Douglas, "Şu anda alışma evresindeyim. Takım arkadaşlarımla yeni tanışmaya başladım" dedi.

Douglas, Konya'ya gelmeden önce Türkiye ve Torku Konyaspor hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getirerek, "Sadece Avrupa kupalarına katılan Türk takımları hakkında biraz bilgim vardı. Türkiye'ye gelmeden önce ligde forma giyen arkadaşlarımdan Torku Konyaspor hakkında bilgi aldım. Daha sonra Konya'ya gelerek, bilgi sahibi olmak istedim. Türkiye'ye geldiğim için doğru karar verdiğime inanıyorum. Konya'da her şey oldukça iyi" diye konuştu.

"Hedeflerimiz içerisinde Avrupa olacak"

Douglas, ligde bulundukları konum itibariyle Avrupa kupalarına yakın olan takımlar arasında yer aldıklarını işaret ederek, "Takımların hedefleri içerisinde tabii ki Avrupa kupalarına katılmak olacak. Biz de oralarda yer almak istiyoruz ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Toplayabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Her maça final maçı gibi bakmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.

    Skorer Mutfak - 2 Temmuz 2020
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
      Son dakika transfer haberleri | Slimani dönüyor! Sivasspor...
    2. Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
      Ali Düşmez: Kupa finalini şartlar uygun olursa seyircili oynatmak istiyoruz
    3. Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
      Son dakika transfer haberleri | Talisca Çinli oluyor!
    4. Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
      Feyenoord, Orkun Kökçü'nün sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı
    5. Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!
      Göztepe'de İlhan Palut'tan operasyon!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Djokovic'in koronavirüs testi negatif çıktı

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Altınordu'ya 1 puan yeter

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Son dakika | Galatasaray'a Marcao müjdesi! Takımla çalıştı...

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Alanyaspor kafayı çalıştırdı!

    Sıradaki Haber