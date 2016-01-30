Konyasporlu Douglas: 'Antalya ve G.Saray'ı yenecek güçteyiz'

Polonya'nın Lech Poznan takımından transfer edilen Douglas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'de 32 puanla 5. sırada olduklarını, Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nu da lider tamamladıklarını anımsatan Douglas, "Takım olarak iyi bir ivme yakaladık. Şu an gayet başarılıyız. Buraya geldikten sonra gördüm ki takımın yüksek hedefleri var. Stadı, alt yapısı ve tesisleri gayet iyi. Kültürel olarak, şehri ve insanları da tanımaya başladım. Buraya gelmekle doğru yapmışım. Hedefimiz; kupada Antalyaspor'u, ligde de Galatasaray'ı yenmek. Bunu yapacak güce sahibiz. Türkiye'de lig ve kupa maçları kolay olmuyor. Olaya pozitif bakıp, iki karşılaşmadan da iyi sonuç bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Konya'da her şey iyi"

Henüz bir haftadır Konya'da olduğunu belirten Douglas, "Şu anda alışma evresindeyim. Takım arkadaşlarımla yeni tanışmaya başladım" dedi.

Douglas, Konya'ya gelmeden önce Türkiye ve Torku Konyaspor hakkında bilgi sahibi olmadığını dile getirerek, "Sadece Avrupa kupalarına katılan Türk takımları hakkında biraz bilgim vardı. Türkiye'ye gelmeden önce ligde forma giyen arkadaşlarımdan Torku Konyaspor hakkında bilgi aldım. Daha sonra Konya'ya gelerek, bilgi sahibi olmak istedim. Türkiye'ye geldiğim için doğru karar verdiğime inanıyorum. Konya'da her şey oldukça iyi" diye konuştu.

"Hedeflerimiz içerisinde Avrupa olacak"

Douglas, ligde bulundukları konum itibariyle Avrupa kupalarına yakın olan takımlar arasında yer aldıklarını işaret ederek, "Takımların hedefleri içerisinde tabii ki Avrupa kupalarına katılmak olacak. Biz de oralarda yer almak istiyoruz ancak şu anda bunları konuşmak için çok erken. Toplayabildiğimiz kadar puan almamız gerekiyor. Her maça final maçı gibi bakmamız lazım" değerlendirmesinde bulundu.