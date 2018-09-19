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19.09.2018 - 17:07 | | KONYA (AA)

Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı

Atiker Konyasporlu futbolculardan Jahovic, Milosevic, Yatabare, Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun, vatandaşlara aşure ikram etti.

Konyasporlu futbolcular aşure dağıttı
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Atiker Konyasporlu futbolcular, muharrem ayı dolayısıyla kent meydanında aşure dağıttı. Selçuklu Belediyesi Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilen aşure dağıtımına, Adis Jahovic, Deni Milosevic, Mustapha Yatabare, Amir Hadziahmetovic ve Ferhat Öztorun katıldı.

Futbolcular etkinliğin yapıldığı alana gelirken vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra tezgah başına geçen futbolcular, alandaki vatandaşlara aşure ikram etti.

Etkinlik süresince vatandaşlar, ikram edilen aşurenin ardından futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Konyaspor Kulübü Asbaşkanı Mehmet Günbaş, etkinliğin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor olarak her zaman sosyal projelerin içerisinde olduklarını söyledi.

Dini ve milli günlerde her zaman vatandaşlarla olduklarını vurgulayan Günbaş, şunları kaydetti: "Bundan sonra da bu tür projelerimize devam edeceğiz. Muharrem ayında vatandaşlara, taraftarlarımıza aşure ikramında bulunduk. Futbolcu kardeşlerimiz bu önemli günde bizi kırmayarak hem taraftarlara hem de vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Ayrıca bu hafta sonu zorlu bir maça çıkacağız. Kayserispor ile deplasmanda yapacağımız maçtan 3 puanla dönmek istiyoruz. "

Futbolcu Ferhat Öztorun ise hem taraftarlarla hem de vatandaşlarla bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Ferhat Öztorun, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 22 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Kayserispor'la yapacakları maça ilişkin ise zorlu bir maça çıkacaklarını belirterek, "En iyi şekilde hazırlanıyoruz. İnşallah en iyi sonucu alacağız." diye konuştu.

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