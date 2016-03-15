15.03.2016 - 17:38 | | KONYA (AA)
Konyasporlu futbolcular idmana siyah tişörtle çıktı
Yeşil-beyazlılar, antrenmana Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı siyah tişörtle katıldı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, 20 Mart Pazar günü Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Yeşil-beyazlı futbolcular, Konya Büyükşehir Belediyesi Kayacık Tesisleri'ndeki antrenmana, üzerinde Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı siyah tişörtle çıktı.
Torku Konyasporlu futbolcular, teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki idmanın ilk bölümünde istasyon çalışması yaptı. Daha sonra gruplara ayrılan yeşil-beyazlılar, pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.