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09.03.2017 - 11:19 | | İsmail Bulut / KONYA (İHA)

Konyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Konyasporlu futbolcular, tesislerde sağlık kontrolünden geçti.

Konyasporlu futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Medicana Konya Hastanesi tarafından Kayacık Tesisleri'nde yapılan sağlık kontrolünde, futbolcuların performansını ölçmek için çeşitli testler yapılmak üzere kan alındı. Gelecek maçlar için futbolcuların performansını ölçmek istediklerini söyleyen kulüp doktoru Galip Bilen Kürklü, “Sezon içerisinde belli yüklenmeler oluyor, yoğun maç trafiği oluyor. Futbolcuların fizyolojik durumlarıyla yakından ilgili bu parametrelere bakmak istedik. Eğer bir yorgunluk belirtisi falan varsa oyuncuları daha önceden belirleyip antrenman programlarını ona göre düzenlemek istedik. Bu yüzden belli kan değerleri ve belli testleri yaptık. Bunlara bakacağız ve onlara göre teknik ekibe bilgi vereceğiz. Medicana Hastanesine de teşekkür ederiz” dedi.

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