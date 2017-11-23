Konyasporlu futbolcular şehit öğretmenleri unutmadı

Atiker Konyasporlu futbolcular, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hazırladıkları klipte şehit öğretmenleri unutmadı.

Yabancı oyuncuların da yer aldığı "24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlu Olsun" başlığıyla sosyal medyada yayınlanan videoda, yeşil-beyazlı futbolcular Ali Çamdalı, Selim Ay, Mehdi Baurabia, Ferhat Öztorun, Ali Turan, Milosevic, Ömer Ali Şahiner, Volkan Fındıklı, Musa Araz, Serkan Kırıntılı ve takımın teknik direktörü Mehmet Özdilek, tek tek duygularını dile getirdi.

PKK'lı teröristlerce şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ve sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz anısına hazırlanan videoda futbolcuların, "Aybüke, genç, idealist, yüreği vatan sevgisiyle dolu bir öğretmendi. O gün çok mutluydu. Öğrencilerine ilk kez karne dağıtmanın heyecanını yaşamıştı. Fakat arkadaşlarıyla birlikte çatışmanın ortasında kaldı. Herkesi sakinleştirmek isterken arkadaşlarının kollarında şehit oldu. Bu ülkede Necmettinler, Hüseyin Yavuzlar, Abdurrahman Nafizler bitmez. Bitmeyecek. Ay yıldızlı bayrak başımızın üstünden inmeyecek. Bir kez daha şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz." sözleri yer alıyor.

Videoda son olarak Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, "Öğretmenler Günü'nde kıymetli öğretmenlerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz." ifadelerini kullandı.