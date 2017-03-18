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18.03.2017 - 12:05 | | İHA

Konyasporlu futbolculardan Kadıköy pozu

Fenerbahçe’yi Kadıköy’de 3-2 mağlup eden Atiker Konyasporlu futbolcular galibiyet pozu verdi.

Konyasporlu futbolculardan Kadıköy pozu
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Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta açılış maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 3-2 mağlup eden Konyasporlu futbolcular, kulüp çalışanlarıyla beraber soyunma odasında galibiyet pozu verdi.

Kadıköy'de 16 kez boy gösteren yeşil-beyazlılar, oynadığı bütün maçları kaybetmişti. Fenerbahçe karşısında rakibine üstün bir oyun sergileyerek 3-2 galip gelen Atiker Konyaspor, Ülker Stadı'nda da ilk kez kazandı. Futbolcuları soyunma odasında ziyaret eden başkan Ahmet Şan ile yöneticilerin de galibiyet sevincine ortak oldukları görüldü. Galibiyet pozu ve futbolcuların sevinç fotoğrafları kulübün sosyal medya hesabından yayınlandı.

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