Konyasporlu Skubic: "Finale çıkabilecek kapasiteye sahibiz"

Sağ bek mevkisinde forma giyen Sloven futbolcu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu, takımdaki arkadaşlık ortamını çok sevdiğini bildirdi.

Yeni takımıyla ilk maçını Akhisar Belediyespor'a oynadığını ve bu müsabakada asist yaptığını belirten Skubic, "Lige asistle başlamak çok iyi oldu. Şu anda her şey iyi gidiyor. Oynadığım iki maç da güzel geçti. Daha çok antrenman yaparak, takımda yer aldığım müddetçe daha iyi olacağımı düşünüyorum. Kendime güvenim tam. İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

Skubic, Spor Toto Süper Lig'in çok kaliteli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Spor Toto Süper Lig, Slovenya'ya göre çetin geçiyor. Oldukça zor bir lig. Takım olarak da şu an iyi gidiyoruz. Güçlü bir takımız ve iyi bir uyum var. Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 31 Ocak Pazar günü Antalyaspor ile karşılaşacağız. Bizim için bu maç çok önemli. Sadece müsabakaya odaklandık. Antalyaspor maçında mutlaka galip gelmek istiyoruz. Bu müsabakayı geçtikten sonra, finale kadar gidebileceğimizi umuyorum."

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynadıkları iki maçı da kazandıklarını anımsatan 27 yaşındaki futbolcu, "Ligde de çok iyi gidiyoruz. Şu anda 32 puanla 5. sıradayız. Daha yukarılara çıkmak için performansımızı daha da artırmalıyız. İnşallah Avrupa kupalarına gidecek şansı buluruz" ifadelerini kullandı.

Skubic, son olarak Torku Konyasporlu taraftarlara değinerek, "Slovenya'da müsabakalara çok az seyirci geliyor ama Konyaspor taraftarı takımlarına çok bağlı. Buraya geldiğimden beri de bana büyük destek oldular. Konyaspor'a gönül veren tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde görüş belirtti.