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12.01.2016 - 14:47 | | Konya (AA)

Konyasporlu Skubic: "Umarım Avrupa kupalarına gideriz"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Torku Konyaspor'un yeni transferi, Sloven oyuncu Nejc Skubic, ikinci yarı gösterecekleri performansla Avrupa kupalarına gitmeyi istediklerini belirtti.

Konyasporlu Skubic: "Umarım Avrupa kupalarına gideriz"
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Skubic, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Torku Konyaspor ile bir yılı opsiyonlu 2,5 yıllık sözleşme imzaladığını anımsattı.Takımın sezonun ilk yarısını 7.sırada tamamladığını aktaran Skubic, "Toplanan puanla kulüp tarihinin ilk yarı rekorunu kırdığımızı öğrendim. Takım olarak amacımız sezon sonunda bu başarının üzerine çıkacak bir performansı maçlarda göstermek. Umarım bunun sonunda da Avrupa kupalarına gideriz" ifadelerini kullandı.

Skubic, ilk kez gördüğü Torku Arena'yı da beğendiğini ve dolu tribünler önünde oynamak için sabırsızlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İmza töreni sonrasında Büyükşehir Torku Arena'yı gezdim ve hayran kaldım. Gerçekten çok güzel ve büyük bir stadyum. Etkilenmemek elde değil. Düşünüyorum da 40 bin kişinin önünde oynamak çok güzel olur. En azından sezon içinde birkaç defa tamamen dolu tribünler önünde oynamayı çok isterim."

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