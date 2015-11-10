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10.11.2015 - 15:01 | | Konya (AA)

Konyasporlu Traore Eskişehirspor maçından 3 puan alacaklarına inanıyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor'un futbolcusu Abdou Razack Traore, 22 Kasım Pazar günü karşılaşacakları Eskişehirspor maçından 3 puanla ayrılacak kapasiteye sahip olduklarını belirtti.

Konyasporlu Traore Eskişehirspor maçından 3 puan alacaklarına inanıyor
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Traore, kulübün sitesinden yaptığı açıklamada, ligde oynadıkları son 3 maçta alınan yenilgiler ve puan kayıplarının kendilerini de üzdüğünü aktardı.

Fenerbahçe karşısında yedikleri gole kadar savunma adına iyi işler yaptıklarını vurgulayan Traore, "Topla çıkışlarda istediklerimizi yapamadık. Yakalayacağımız ani ataklarla skora gitmek istiyorduk ancak başarılı olamadık" ifadelerini kullandı.

Traore, puan kayıplarını, alacakları bir galibiyetle telafi etmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeniden yükselişe geçmek istiyoruz. Önümüzdeki ilk fırsat Eskişehirspor ile sahamızda oynayacağımız maç. Eskişehirspor maçından 3 puanla ayrılacak kapasiteye sahibiz. Bunu da başaracağımıza inanıyoruz."

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