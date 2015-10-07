Konyasporlu Volkan sigara içerken yakalandı!

Torku Konyasporlu futbolcu Volkan Fındıklı, bir kafede çevresindekilere aldırış etmeden içtiği sigarayla görüntülendi.

Yeşil-beyazlı takımın 26 yaşındaki savunma oyuncusu Volkan Fındıklı, bir kafede arkadaşıyla birlikte sigara içerken görüntülendi. Bir alışveriş merkezindeki kafede kahvaltı sonrasında çevresindekilere aldırış etmeden sigara içtiği görüntülenen Volkan Fındıklı’nın bu durumu tepki çekti. Sigara içtiği fotoğrafları taraftarlarca kaydedilen Volkan Fındıklı, bu sezon oynadığı maçlarda gösterdiği performansla yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.