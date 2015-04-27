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27.04.2015 - 10:53 | | İHA

Konyaspor'u Rangelov sırtlıyor

Torku Konyaspor’da devre arası transfer döneminde takımda düşünülmeyen Dimitar Rangelov ligde iki haftadır attığı gollerle dikkat çekiyor.

Konyaspor'u Rangelov sırtlıyor
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Devre arası transfer döneminde takımda düşünülmeyen Bulgar oyuncu Dimitar Rangelov iki haftadır takımını sırtlayan isim oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi kadro dışı kalan futbolculardan biri olan Rangelov, devre arası transfer döneminde takımda gönderilecekler arasında yer alıyordu. Devre arası transfer döneminde takımda kalan Rangelov, 21. haftada oynanan Kayseri Erciyesspor maçıyla ilk kez 18’de yer aldı. Bulgar oyuncu, Kardemir Karabükspor maçıyla da uzun bir aradan sonra ilk 11’de formasına kavuştu. Rangelov, geçen hafta deplasmanda Gaziantepspor karşısında beraberlik golünü kaydederken, bu hafta oynanan Akhisar Belediyespor maçında takımının galibiyet golünü attı. Son iki haftadır takımını sırtlayan 32 yaşındaki Bulgar oyuncunun Spor Süper Lig’de 17 maçta 4 golü bulunuyor.

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