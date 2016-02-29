Konyaspor'un 2016'da bileği bükülmüyor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, bu yıl çıktığı 12 müsabakada yenilgi yüzü görmezken 9 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.

Ligin ilk yarısında Aykut Kocaman yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Torku Konyaspor'un, 2016 yılında bileği bükülmedi. Yeşil-beyazlılar, lig ve kupada çıktığı 12 maçı da kaybetmedi. 12 maçlık serinin ilk müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. maçında 9 Ocak'ta İnegölspor ile karşılaşan Konya ekibi, bu maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Daha sonra kupada aynı takımla rövanş maçına çıkan Torku Konyaspor, rakibini 2-0 yenmeyi bildi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında, performansıyla adından söz ettiren Akhisar Belediyespor'a konuk olan Torku Konyaspor, buradan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra Konya ekibi, kupada Kayserispor'u 1-0, Etimesgut Belediyespor'u 2-1, Antalyaspor'u 1-0 ve Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yendi. Yeşil-beyazlılar, ligde de elde ettiği başarıları sürdürerek, Kayserispor'u 1-0, Medicana Sivasspor'u 2-1 yendi, Osmanlıspor ve Galatasaray ile de berabere kaldı.

Ligde en son Mersin İdmanyurdu'na konuk olan Konya ekibi, düşme potasından kurtulmak isteyen rakibini 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle 40 puana yükselen Torku Konyaspor; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sıraya yerleşti.

Torku Konyaspor, bu hafta ligde ve kupada önemli iki müsabakaya çıkacak. 3 Mart Perşembe günü kupada Beşiktaş, 6 Mart Pazar günü ligde Trabzonspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar, bu müsabakalardan da galip ayrılarak, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.