Konyaspor'un 2016'da bileği bükülmüyor
Yeşil-beyazlılar, bu yıl çıktığı 12 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu hafta kupada Beşiktaş, ligde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Torku Konyaspor, bu müsabakalardan da galip ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, bu yıl çıktığı 12 müsabakada yenilgi yüzü görmezken 9 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.
Ligin ilk yarısında Aykut Kocaman yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Torku Konyaspor'un, 2016 yılında bileği bükülmedi. Yeşil-beyazlılar, lig ve kupada çıktığı 12 maçı da kaybetmedi. 12 maçlık serinin ilk müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. maçında 9 Ocak'ta İnegölspor ile karşılaşan Konya ekibi, bu maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Daha sonra kupada aynı takımla rövanş maçına çıkan Torku Konyaspor, rakibini 2-0 yenmeyi bildi.
Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında, performansıyla adından söz ettiren Akhisar Belediyespor'a konuk olan Torku Konyaspor, buradan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra Konya ekibi, kupada Kayserispor'u 1-0, Etimesgut Belediyespor'u 2-1, Antalyaspor'u 1-0 ve Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yendi. Yeşil-beyazlılar, ligde de elde ettiği başarıları sürdürerek, Kayserispor'u 1-0, Medicana Sivasspor'u 2-1 yendi, Osmanlıspor ve Galatasaray ile de berabere kaldı.
Ligde en son Mersin İdmanyurdu'na konuk olan Konya ekibi, düşme potasından kurtulmak isteyen rakibini 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle 40 puana yükselen Torku Konyaspor; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sıraya yerleşti.
Torku Konyaspor, bu hafta ligde ve kupada önemli iki müsabakaya çıkacak. 3 Mart Perşembe günü kupada Beşiktaş, 6 Mart Pazar günü ligde Trabzonspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar, bu müsabakalardan da galip ayrılarak, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.