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29.02.2016 - 10:47 | | KONYA (AA)

Konyaspor'un 2016'da bileği bükülmüyor

Yeşil-beyazlılar, bu yıl çıktığı 12 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Bu hafta kupada Beşiktaş, ligde Trabzonspor ile karşılaşacak olan Torku Konyaspor, bu müsabakalardan da galip ayrılarak yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

Konyaspor'un 2016'da bileği bükülmüyor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, bu yıl çıktığı 12 müsabakada yenilgi yüzü görmezken 9 galibiyet, 3 de beraberlik aldı.

Ligin ilk yarısında Aykut Kocaman yönetiminde başarılı bir performans ortaya koyan Torku Konyaspor'un, 2016 yılında bileği bükülmedi. Yeşil-beyazlılar, lig ve kupada çıktığı 12 maçı da kaybetmedi. 12 maçlık serinin ilk müsabakasında Ziraat Türkiye Kupası G Grubu 3. maçında 9 Ocak'ta İnegölspor ile karşılaşan Konya ekibi, bu maçtan 1-1 berabere ayrıldı. Daha sonra kupada aynı takımla rövanş maçına çıkan Torku Konyaspor, rakibini 2-0 yenmeyi bildi.

Spor Toto Süper Lig'in 2. yarısının ilk maçında, performansıyla adından söz ettiren Akhisar Belediyespor'a konuk olan Torku Konyaspor, buradan 2-0 galip ayrıldı. Daha sonra Konya ekibi, kupada Kayserispor'u 1-0, Etimesgut Belediyespor'u 2-1, Antalyaspor'u 1-0 ve Beşiktaş'ı sahasında 2-1 yendi. Yeşil-beyazlılar, ligde de elde ettiği başarıları sürdürerek, Kayserispor'u 1-0, Medicana Sivasspor'u 2-1 yendi, Osmanlıspor ve Galatasaray ile de berabere kaldı.

Ligde en son Mersin İdmanyurdu'na konuk olan Konya ekibi, düşme potasından kurtulmak isteyen rakibini 2-0 mağlup etti. Aldığı galibiyetle 40 puana yükselen Torku Konyaspor; Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin ardından 3. sıraya yerleşti.

Torku Konyaspor, bu hafta ligde ve kupada önemli iki müsabakaya çıkacak. 3 Mart Perşembe günü kupada Beşiktaş, 6 Mart Pazar günü ligde Trabzonspor ile karşılaşacak yeşil-beyazlılar, bu müsabakalardan da galip ayrılarak, yakaladığı çıkışı sürdürmek istiyor.

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