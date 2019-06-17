Konyaspor'un Atiker'le sponsorluk sözleşmesi sona erdi

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ömer Atiker Makine Metal İnş. ve Yakıt Sist. İth.İhr. A.Ş, Türkiye Süper Lig’i 2016-2017 Futbol Sezonu’ndan itibaren 3 yıl boyunca isim sponsorluğumuzu üstlenmiş ve kulübümüze büyük katkılar sağlamıştır.

31 Mayıs 2019 tarihi itibariyle isim sponsorluğu sözleşmemiz sona ermiştir. Bu vesileyle, Ömer Atiker Makine Metal İnş. ve Yakıt Sist. İth.İhr. A.Ş’ye, şirketin kurucusu Ömer Atiker Bey’e, Atiker Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mehmet Ali Atiker Bey’e, Atiker Ailesi ve çalışanlarına kulübümüz/camiamız adına teşekkür ederiz."