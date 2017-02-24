Konyaspor'un Boşnak futbolcuları: "Türkiye'de evimizde gibiyiz"

Milosevic, Bajic ve Hadziahmetovic, antrenman ve maç günleri dışında, kentin tarihi, kültürel ve eğlence mekanlarını gezerek boş vakitlerini değerlendiriyor.

Konya'yı kendi evleri gibi gören Boşnak futbolcular, AA ekibiyle Hazreti Mevlana'nın kabrinin bulunduğu Mevlana Müzesini gezdi. Burada dua eden futbolcular, daha sonra bir restoranda etli ekmek fırınının başına geçti.

Etli ekmeğin yapılışını izleyen Bajic, Hadziahmetovic ve Milosevic, daha sonra ustalara eşlik etti. Milosevic, etli ekmeğin kıymasını koyup, pişirmeye hazır hale getirdi. Bajic ise pişirmeye hazır olan etli ekmeği fırına verdi. Bir diğer futbolcu Hadziahmetovic ise pişen etli ekmekleri parçalara ayırdı. Bu işlemler sırasında futbolcular eğlenceli dakikalar yaşadı.

"Adaptasyon sorunu yaşamadım"

Sezon başında Belçika'nın Standard Liege takımından transfer edilen Milosevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Konyaspor'un kendisiyle ilgilendiğini duyduğunda mutlu olduğunu, takımda bulunan Bajic ve Hadziahmetovic'ten Türkiye hakkında bilgi aldığını söyledi.

Bajic'in kendisine Türkiye ve Bosna Hersek kültürünün birbirine çok yakın olduğunu anlattığını belirten Milosevic, iki arkadaşı sayesinde kente çok kolay adaptasyon sağladığını ifade etti.

Milosevic, Türkiye'yi ve Konya'yı çok sevdiğini vurgulayarak, "Arkadaşlarımla iyi vakit geçiriyoruz. Hiç sıkılmıyoruz. Yemek kültürümüz çok yakın. Türk yemekleriyle ilgili hiç sorun yaşamıyoruz. Kebap, etli ekmek ve çayı çok seviyoruz. Arkadaşlarıma ve Bosna Hersek'te yaşayanlara Türkiye'ye gelmesi tavsiyesinde bulunuyorum. Türkler gerçekten çok nazik. Türkiye'de kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Hatta birçok arkadaşıma Türkiye'de futbol oynamasını öneriyorum." şeklinde konuştu.

Spor Toto Süper Lig'de agresif bir oyunun hakim olduğunu aktaran Milosevic, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye gelmeden önce Hadziahmetovic ve Bajic'in maçlarını izledim. Burada futbolun çetin ve agresif oynandığını gördüm. Atiker Konyaspor olarak son zamanlarda sonuçlarla ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Takımın atmosferi hala iyi durumda. Burada aile ortamımız var. Trabzonspor ile zorlu bir maça çıkacağız. 3 puan alacağımızı ümit ediyorum. Sonrasında ise Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor ile oynayacağız. İnşallah bu maçtan da iyi sonuç alacağız ve ikinci maça avantajlı çıkacağız."

Deni Milosevic, bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde olmak üzere toplam 32 maça çıktığını, bu müsabakalarda 2 gol ve 2 asistlik performans sergilediğini anımsattı.

Hadziahmetovic: "Hz. Mevlana'nın düşünceleri birçok insan için çok değerli"

Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımından 2015-2016 sezonunun ara transfer döneminde yeşil-beyazlı ekibe gelen Amir Hadziahmetovic de Konya'da bulunduğu için mutlu olduğunu dile getirdi.

Kente gelmeden önce kültürü ve insanları hakkında çok bilgisi olmadığına işaret eden Hadziahmetovic, "Bajic'ten gerekli bilgileri aldım. İlk önce arkadaşlarım beni Hz. Mevlana'nın türbesine götürdü. Onun düşüncelerini merak ettim. Sonraki araştırmalarımda birçok kişinin Hz. Mevlana'yı takip ettiğini gördüm. Konya halkının da ne kadar değer verdiğini öğrenmiş oldum. Bu bende de ilgi uyandırdı. Takım arkadaşlarım ve Konya halkından bilgi aldım. Hz. Mevlana'nın düşünceleri birçok insan için çok değerli. Ben de onun düşüncelerinden çok etkilendim." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi evimizde görüyoruz"

Hadziahmetovic, ülkesi ile Türkiye'nin kültürünün çok benzediğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Burada adaptasyon sorunu hiç yaşamadım. İki ülkenin çok güçlü bağları var. Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Daha çok Bajic ve Milosevic ile vakit geçiriyoruz. Hemen her gün aynı şeyleri yapıyoruz. Sabah kahvaltıyı dışarıda yapıyoruz. Çayı çok seviyoruz. Bunun yanında, şehirdeki güzel yerleri geziyoruz. Türkiye'de gerçekleşen olumsuz olaylardan etkilenen insanlar oldu. Bazı futbolcular gerçekleşen acı olaylardan dolayı Türkiye'yi terk etmek isteyebilir. Ben bu şekilde hissetmiyorum. Burada kendimi güvende hissediyorum. Türkiye'de mutluyum. Türkiye'yi ve Konya'yı seviyorum. Mimari yapısıyla Bosna Hersek'teki şehirlere çok benziyor."

Son zamanlarda iyi sonuçlar elde edemediklerinin altını çizen Hadziahmetovic, Trabzonspor maçında alacakları galibiyetle çıkışa geçeceklerini belirtti.

Bajic: "Türkiye'de kendimizi güvende hissediyoruz"

Ülkesinin Zeljeznicar takımından 2015-2016 sezonunda kadroya dahil edilen ve bu yıl attığı 10 golle gol krallığı yarışında 2. durumda bulunan Riad Bajic de Türkiye'de birçok Boşnak'ın, Bosna Hersek'te de pek çok Türk'ün yaşadığını hatırlattı.

Osmanlı'dan bu zamana kadar Türklerle beraber yaşadıklarını ve kültürel benzerliklerin olduğunu anlatan Bajic, "Adaptasyon sürecim çok kısa oldu. Türkiye'de ben, Milosevic ve Hadziahmetovic kendimizi güvende hissediyoruz. Burada çok mutluyuz. Ne olursa olsun Türkiye'de yaşamaya devam edeceğim. Arkadaşlarıma da sürekli Türkiye'yi görmelerini ve ziyaret etmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.