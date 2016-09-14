Konyaspor'un futbolcuları Avrupa'ya yabancı değil

Tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösterecek Atiker Konyaspor, kadrosundaki Avrupa tecrübesi bulunan futbolcularla dikkati çekiyor.



Yeşil-beyazlılar, geçen sezon ortaya koyduğu performansla UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplardan katılma hakkını kazandı. Konya ekibi, H Grubu'nda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk, Portekiz'in Braga ve Belçika'nın Gent takımıyla eşleşti.



Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında yer alacak Atiker Konyaspor'un, UEFA listesinde bulunan 24 futbolcudan 11'i bu tecrübeye sahip. Kaleci Serkan Kırıntılı, Ali Çamdalı, Jagos Vukovic, Ali Turan, Nejc Skubic, Barry Douglas, Ioan Hora, Deni Milosevic, Amir Hadziahmetovic, Riad Bajic ve Dimitar Rangelov daha önce UEFA Avrupa Ligi'nin atmosferini yaşadı.



Üç futbolcunun Şampiyonlar Ligi deneyimi de var

Yeşil-beyazlıların Avrupa'da daha önce boy göstermiş futbolcularından üçü ise UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de maça çıktı.



Konya ekibinin başarılı futbolcuları Douglas, Skubic ve Bajic'in devler ligi deneyimi de bulunuyor.



Douglas Şampiyonlar Ligi'nde attıkları gollerle takımına katkı da sağladı. Douglas, Polonya ekibi Lech Poznan'ın 2015 yılında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Bosna Hersek'in Saraybosna takımı karşısında frikikten gol atmış ve Polonya ekibi maçta 1-0 galip gelmişti.



Bajic ve Rangelov ise UEFA Avrupa Ligi elemelerinde gol sevinci yaşadı. Bulgar golcü Rangelov, İsviçre ekibi Luzern'in, UEFA Avrupa Ligi elemelerinde Genk'i 2-1 yendiği maçta gol atmış ve takımının galibiyetinde önemli rol oynamıştı.



Boşnak golcü Bajic de Bosna Hersek'in Zeljeznicar takımıyla Avrupa Ligi elemelerinde Malta ekibi Balzan'a 2 gol atmış ve o maçta yıldızlaşmıştı.



Konyaspor'un "Kocaman" Avrupa beklentisi

Atiker Konyaspor'un başarısında önemli rol oynayan teknik direktör Aykut Kocaman ise daha önce Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı yaşadı.



UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez Kocaman döneminde 2012-2013 sezonunda yarı final oynayan Fenerbahçe, söz konusu dönemde Avrupa kupalarında çıktığı 21 maçın 9'unu kazandı, 7'sinde berabere kaldı, 5 maçta da yenildi. Rakip fileleri 21 maçta 27 kez sarsan sarı-lacivertliler, kendi kalesinde ise 21 gol gördü.



Aykut Kocaman, aynı başarıyı Atiker Konyaspor'da da göstermeyi hedefliyor.

