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07.05.2015 - 11:02 | | KONYA (AA)

Konyaspor'un galibiyet umudu "Kocaman"

Kulüp basın sözcüsü Baydar, "Aykut Kocaman birçok kez Galatasaray ile karşılaştı, nasıl kazanılacağını bilir. İnşallah İstanbul'dan puan ya da puanlarla döneceğiz" dedi.

Konyaspor'un galibiyet umudu "Kocaman"
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Torku Konyaspor, en son 2003-2004 yılında mağlup ettiği Galatasaray'ı 10 sezon aradan sonra Aykut Kocaman önderliğinde yenmek istiyor.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılılar karşısında takımlarına güvendiklerini söyledi. Galatasaray maçından umutlu olduklarını kaydeden Baydar, "Aykut Kocaman birçok kez Galatasaray ile karşılaştı, nasıl kazanılacağını bilir. İnşallah İstanbul'dan puan ya da puanlarla döneceğiz" diye konuştu.

Torku Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, Anadolu kulüplerinin başında karşılaştığı Galatasaray'a üstünlük sağlayamadı. Farklı takımların başında 16 kez karşılaştığı Galatasaray karşısında 1 galibiyet, 9 yenilgi ve 6 beraberlik alan Kocaman'ın hedefi, sarı-kırmızılılar karşısında 2. kez galip gelmek.

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