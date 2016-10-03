Konyaspor'un kuruluş tarihi değiştirildi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor'un yapılan olağanüstü genel kurulunda kulübün kuruluş tarihinin 1922 olarak değiştirilmesi kararı alındı.

Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve tek listeyle girilen genel kurulda Ahmet Şan, yeniden başkanlığa seçildi. Yeni yönetimde 21 isim yer alırken, 7 kişi ise liste dışı kaldı. Genel kurulda kulübün kuruluş tarihi de 22 Haziran 1922 olarak değiştirildi.

"Anadolu'dan şampiyon çıkacaksa o da Konyaspor olacaktır"

Ahmet Şan, kongrede yaptığı konuşmada, kulüp, basın ve taraftarlarla iyi bir uyum yakaladıklarını belirterek, "Anadolu'dan tekrar bir şampiyon çıkacaksa o da elbet bir gün Konyaspor olacaktır." dedi.

Spor Toto Süper Lig'in çok çetin geçtiğini vurgulayan Şan, şunları kaydetti:

"Bu sezonu da hedeflediğimiz puan bandında ya da bir tık üzerinde bitirirsek, gelecek sezon da Avrupa'da yer alırız. Teknik direktörümüz Aykut Kocaman ve oyuncularımıza güveniyoruz. Şehrimizi en iyi şekilde temsil ediyorlar ve etmeye de devam edecekler. Mali açıdan da kulübümüz rahatlamak üzere. Bu sezon yaklaşık 8 milyon liralık bir artıyla kapattık. Sportif açıdan artırdığımız performansımızı mali açıdan da artırdık mı bunu 20 milyonlara kadar artırma durumumuz olacak. En önemlisi sıfır borçlu bir kulüp olacağız."

Ahmet Şan başkanlığındaki yeni yönetimde ise şu isimler var:

Ahmet Şan, Fatih Yılmaz, Ömer Korkmaz, Abdullah Şanlı, Mustafa Oral, Ali Akkanat, Ali Karaçayır, Ahmet Baydar, Ali Kaya, Erhan Gökmen, Hüseyin Polat, Celalettin Çakıcı, Sefa Coşkun, Osman Dağ, Ömer Demirhan, Hasan Ali Ünlü, Mustafa Güncü, Mehmet Tosunoğlu, Ömer Zeren, Fatih Tınmaz, Tayfun Yenikaynak.