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15.04.2016 - 14:31 | | KONYA (AA)

Konyaspor'un muhtemel 11'i...

Torku Konyaspor Eskişehirspor maçına hazır... Yeşil-beyazlı ekibin Eskişehirspor maçına, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Holmen, Meha ve Rangelov'dan oluşan ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

Konyaspor'un muhtemel 11'i...
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Torku Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'de yarın Eskişehirspor'la yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve topla yapılan ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, pas çalışmasının ardından antrenmanı tamamladı.

Torku Konyaspor'un Eskişehirspor maçına, Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet Uslu, Volkan Fındıklı, Ali Çamdalı, Ömer Ali Şahiner, Holmen, Meha ve Rangelov'dan oluşan ilk 11 ile çıkması bekleniyor.

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