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03.07.2015 - 12:25 | | İHA

Konyaspor'un Torje kararı!

Torku Konyaspor, geçen sezon İtalya’nın Undinese takımından kiraladığı Gabriel Torje’yi tekrar takıma kazandırmak istiyor.

Konyaspor'un Torje kararı!
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Torku Konyaspor teknik direktör Aykut Kocaman’ın takımda görmek istediği 26 yaşındaki Rumen futbolcu Gabriel Torje’ye tekrar yeşil-beyazlı formayı giydirmeyi planlıyor.

Geçen sezon İtalya’nın Udinese takımından kiralanan Torje, Torku Konyaspor formasıyla 37 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Taraftarında sevgilisi olan Rumen futbolcunun Konya’yı sevdiği ve Torku Konyaspor forması giymeyi istediği ifade edildi.

Torku Konyaspor Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, Torje ile ilgili herhangi bir sıkıntının olmadığını belirterek, “Torje büyük ihtimalle bu hafta sonu tekrar kadromuzda olacak. Konyaspor Torje’yi, Torje de Konyaspor’u seviyor. Taraftarlarımızın Torje’ye karşı ciddi bir muhabbeti ve sevgisi var. İnşallah bu haftasonu kendisini takımda göreceğiz” diye konuştu.

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