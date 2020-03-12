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12.03.2020 - 16:43 |

Kopenhag, Başakşehir maçı için UEFA’ya gitti! 'İptal edilsin...'

Danimarka’da korona ile ilgili ortaya çıkan gelişmelerle ilgili UEFA’ya başvurduğunu duyuran Kopenhag kulübü “Başakşehir ile 19 Mart’ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini bekliyor ve UEFA’nın vereceği onayı bekliyoruz” denildi.

Kopenhag, Başakşehir maçı için UEFA’ya gitti! 'İptal edilsin...'

Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

Başakşehir ile Kopenhag takımları arasında bu gece oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 turu karşılaşması öncesinde tüm Avrupa futbolu koronavirüsü kabusuyla çalkalanırken, Danimarka ekibinden rövanş maçıyla ilgili bir açıklama geldi.

Danimarka’da dün alınan bir kararla, ülkedeki tüm spor müsabakaları ay sonuna dek askıya alınmıştı. Bu durum rövanş karşılaşmasının oynanacağı tarihi de içine almasından dolayı, iki takım arasında oynanacak ikinci maçın durumunu merak konusu haline getirmişti.

Kopenhag Kulübü’nden yapılan açıklamada “Danimarka’daki durumla alakalı olarak UEFA’ya ve Başakşehir kulübüne bilgilendirme yapılmıştır. Ülkede korona virüs nedeniyle ortaya çıkan durumun Danimarka hükümeti tarafından getirilen kısıtlamaları ve ülke futbolu üzerinde alınan kararları beraberinde getirdiği iletilmiştir. Bu yüzden Başakşehir ile 19 Mart’ta oynayacağımız maçın iptal edilmesini bekliyoruz ve bununla ilgili UEFA’nın vereceği onayı bekliyoruz”

Kopenhag, Başakşehir maçı için UEFA’ya gitti İptal edilsin...

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