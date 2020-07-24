Kopenhag, ligde 6 maÃ§ sonra kazandÄ±

24.07.2020 - 00:09 | | AA
Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandÄ±
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u 1-0 yendi.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka SÃ¼per Lig'de konuk olduÄŸu Aalborg'u 1-0 yendi.Â
Kopenhag, Danimarka ligi ÅŸampiyonluk grubunun 9. haftasÄ±nda Aalborg'a konuk oldu.Â
Zeca, 53. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle Kopenhag'Ä± 1-0'lÄ±k galibiyete taÅŸÄ±dÄ±. Bu sonuÃ§la Kopenhag, ligde 6 maÃ§ sonra galip geldi.Â
Midtjylland'Ä±n daha Ã¶nce ÅŸampiyonluÄŸunu ilan ettiÄŸi Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä± 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rÃ¶vanÅŸÄ±nda 5 AÄŸustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.
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