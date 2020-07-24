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24.07.2020 - 00:09 | | AA

Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandÄ±

Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, ligde Aalborg'u 1-0 yendi.Â

Kopenhag, ligde 6 maç sonra kazandÄ±
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Medipol BaÅŸakÅŸehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Kopenhag, Danimarka SÃ¼per Lig'de konuk olduÄŸu Aalborg'u 1-0 yendi.Â 

Kopenhag, Danimarka ligi ÅŸampiyonluk grubunun 9. haftasÄ±nda Aalborg'a konuk oldu.Â 

Zeca, 53. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle Kopenhag'Ä± 1-0'lÄ±k galibiyete taÅŸÄ±dÄ±. Bu sonuÃ§la Kopenhag, ligde 6 maÃ§ sonra galip geldi.Â 

Midtjylland'Ä±n daha Ã¶nce ÅŸampiyonluÄŸunu ilan ettiÄŸi Danimarka liginde Kopenhag, bitime bir hafta kala 65 puanla ikinci sÄ±rada yer aldÄ±.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir, ilk maÃ§Ä± 1-0 kazandÄ±ÄŸÄ± UEFA Avrupa Ligi son 16 turunun rÃ¶vanÅŸÄ±nda 5 AÄŸustos'ta Kopenhag'a konuk olacak.

Kopenhag, ligde 6 maÃ§ sonra kazandÄ±

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