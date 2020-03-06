Kopenhag'da korona alarmı

Avrupa futboluna her geçen gün daha çok etki etmeye başlayan koronavirüsü Danimarka'da da kendisini gösterdi. Ülke futbolunun önemli isimlerinden olan ve aktif futbolculuk hayatını üç yıl önce noktalayan Thomas Kahlenberg koronaya yakalandı.

Brondby takımının geçtiğimiz günlerde Lyngby ile yaptığı maç için stadyuma gelen eski milli futbolcunun, burada Brondby ekibinden pek çok kişiyle temas ettiği ortaya çıktı. Bunun üzerine idari ve teknik ekipten Ole Palma, Martin Retov gibi isimlerin yanı sıra, takımın savunma oyuncusu Joel Kabongo da karantinaya alındı.

İki hafta boyunca evden çıkmayacaklar

Kahlenberg ile temas etmiş diğer kişilerin de kulübü araması istenirken, Lyngby takımından da üç futbolcu karantinaya alındı. Bu oyuncuların Patrick da Silva, Martin Örnskov ve Kasper Jörgensen oldukları belirtildi. Böylece ülkenin süper liginde karantinaya alınan futbolcu sayısı dörde çıktı, bu isimlerin iki hafta boyunca evlerinde kalacakları açıklandı.

'Ellerinizi yıkayın, kimle öpüştüğünüze dikkat edin'

Bu gelişmeler Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı da teyakkuza geçirdi. UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda turuncu-lacivertliler ile karşılaşacak Danimarka ekibinde futbolculara ellerini bol bol yıkamaları, öpüştükleri kişilere dikkat etmeleri uyarısı yapıldı.

'Kendimizi hapsedecek halimiz yok'

Kulüpten yapılan açıklamada Avrupa Ligi'nde oldukları için uluslararası seyahat ettikleri bu yüzden hassas bir durumda oldukları, ancak yine de kendilerini hapsedecek halleri olmadığına vurgu yapıldı. Danimarka Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarını takip ederek hareket edecekleri duyuruldu

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