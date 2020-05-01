Kopenhag’ın Zanka şartı!

Kopanhag Teknik Direktörü Solbakken, Fenerbahçe’den kiralık olarak Düsseldorf’ta forma giyen eski oyuncuları Zanka’nın geri dönmesi ile ilgili konuştu. Solbakken, Zanka’nın öncelikle Fenerbahçe’deki kontratından kurtulması gerektiğini söyledi, “Zanka’nın bu koşullarda geri gelmesi olası değil. Bunun için öncelikle kulübüyle sözleşmesini sonlandırması, bonservisinin elinde olması gerekir. Ayrıca maaşında da belli bir azalmayı kabul etmesi lazım” dedi.