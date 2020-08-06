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06.08.2020 - 07:00 |

Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı

Kopenhag maçı öncesi Başakşehir’in kaldığı otele gece bazı Kopenhaglı taraftarların havai fişekler patlattığı öğrenildi.

Kopenhaglı taraftarlar Başakşehir'in kaldığı otele havai fişek attı
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Başakşehir’in kaldığı Tivoli Congress Hotel’i dışında önceki gece bazı Kopenhaglı taraftarların havai fişekler patlattığı öğrenildi.
Polisin ihbar üzerine kısa sürede geldiği otelde duruma müdahele ettiği, 4 arabayla geldikleri belirlenen fanatik taraftarların kaçtıkları bildirildi.
Öte yandan, dün sabah erken saatlerde başkent Kopenhag’ın muhtelif yerlerinde bulunan köprülere “UEFA Mafya... Futbolun Pandemisi” pankartları asılarak karşılaşmanın seyircisiz oynanması protesto edildi.

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